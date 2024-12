Het wilde idee dat Sporza deed ontploffen: het verhaal achter de Turbo Cross, straks nog zotter dan ooit

ma 30 december 2024 08:06

Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel? In Diegem hebben ze vanavond gelukkig een andere unieke publiekstrekker. Voor de tweede keer organiseert Average Rob er zijn Turbo Cross - een veldrit vol populaire mediafiguren die nog zotter belooft te worden dan de debuuteditie. We zetten ons alvast schrap, want vorig jaar was het event zó populair dat de stream op Sporza even crashte. Hoe dat kon gebeuren? Een blik op het onverwachte succesverhaal.

"We wisten echt niet hoe we dit konden oplossen. Samen met mijn broer had ik al 3 volledige draaidagen achter de rug, maar alles ging over méédoen aan een cross. Plots kon dat niet meer ..." Volgens een wijsheid ontstaan de beste ideeën soms uit mislukkingen. Het is begin december vorig jaar wanneer internetsensatie Robert Van Impe - beter bekend als Average Rob - nog niet weet dat een tegenvaller eigenlijk de aanleiding zou zijn voor een ongezien event. Dat zat zo: voor een YouTube-video had de Brusselaar samen met zijn broer Arno het ludieke plan om - na 30 dagen trainen - mee te rijden met een echte veldrit.



De keuze valt op de populaire avondcross in Diegem.



Met de hulp van de organisatie, Flanders Classics en Belgian Cycling lijkt alles snel geregeld. Het duo heeft zelfs een UCI-licentie op zak. Alleen beschikken Rob en Arno niet over de noodzakelijke punten. De hogere machten willen gerust een oogje dichtknijpen, maar één lid van de Belgische Wielerbond weigert te plooien. Alle plannen dreigen in het water te vallen. "Kent iemand nog een goeie cyclocross waar we mogen starten eind december?", klinkt de noodkreet van Average Rob op sociale media.

Turbowedstrijd

Maar dan komt er plots een alternatief idee op tafel. Mogelijk gemaakt door ... televisiesoap Thuis. "Iemand van Belgian Cycling wierp plots op dat er tussen de wedstrijden van de vrouwen en mannen 45 minuten rust zat", herinnert Rob zich. "Want de VRT wou absoluut Thuis uitzenden. De organisatie stelde ons voor om tijdens die break enkele rondjes te rijden. (grijnst) Alleen vonden we dat wat boring, we wilden liever die echte race-ervaring. Konden we dan niet beter een turbowedstrijd organiseren met een paar vrienden?"

Alle partijen zijn gewonnen voor het idee. "We hadden maar één voorwaarde voor Rob: het mocht maar een halfuurtje duren", grijnst Francis Bosschaerts, voorzitter van Diegem Cross. "Voor de rest lieten we hem volledig vrij."

Er was een aantrekkelijke deelnemerslijst en we merkten dat er - vooral bij jongeren - ook een positieve vibe rond de Turbo Cross heerste. Maarten Geens, Sporza

Met amper twee weken voorbereidingstijd duikt Average Rob in zijn contactenlijst. Wie is er zot genoeg om twee rondjes te knallen in Diegem? Onder meer ACID en Bas Tietema zeggen toe, net als ex-Rode Duivel Jelle Van Damme en bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het was chaos om alles geregeld te krijgen."

Maar door alle rumoer begint het event wel te leven op sociale media. Dat merkte ook rechtenhouder Sporza. In laatste instantie wordt dan ook beslist om de Turbo Cross te capteren en aan te bieden via een livestream. Een evidentie is dat allerminst. Want alle productiemedewerkers moeten daarvoor hun pauzemoment tussen de mannen- en vrouwencross opgeven. Net als commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers. "Het was dus een kwestie om alle neuzen even in dezelfde richting te krijgen", aldus Maarten Geens, chef digitaal bij Sporza. "Maar ons leek het een mooie opportuniteit. Er was een aantrekkelijke deelnemerslijst en we merkten dat er - vooral bij jongeren - ook een positieve vibe rond de Turbo Cross heerste. We wilden het daarom voor een breder publiek aanbieden dan enkel de fans in Diegem." "Voor onze YouTube-video was het goed nieuws dat de cross in beeld gebracht zou worden", pikt Average Rob in. "Verder had ik 0 verwachtingen."

Sporza gecrasht

Op 28 december is het D-Day in Diegem. Al vroeg merkt voorzitter Bosschaerts dat er sprake is van een niet te negeren Turbo-effect op zijn hoogdag. "We telden opeens 6.000 fans meer dan een jaar eerder, toen Wout van Aert hier won. Wat ons vooral opviel: veel volledige families met de man, de vrouw en hun kinderen. Zeker het aandeel jongeren was enorm. Als zo'n Average Rob reclame maakt bij zijn 800.000 volgers ... Dat brengt iets teweeg, hé." Zeker ook op Sporza. Want wanneer Rob en co om 20 uur uit de startblokken schieten, verhuist een gigantisch aantal kijkers van televisie naar de website. Zo'n 400.000 (!) stuks. Omdat de toestroom zo massaal en abrupt is, crasht de livestream op uw favoriete sportbestemming Sporza.be zelfs even. "Nochtans is onze leverancier voorbereid op veel capaciteit, die normaal automatisch opschaalt wanneer het druk is", verduidelijkt Geens. "Grote events zoals het WK voetbal of de Ronde Van Vlaanderen signaleren we voor de zekerheid ook even. Maar nu stond er niemand stand-by - het was onverwacht dat de interesse zó groot was."

Ik arriveerde helemaal kapot en toen kwam er mij iemand van televisie zeggen dat er online 400.000 kijkers waren, die de servers hadden doen crashen. Average Rob

De gelukkige kijkers zien Average Rob, Arno The Kid en ACID zich kostelijk amuseren achteraan het peloton, terwijl vooraan Sven Vanthourenhout triomfeert voor Angelo De Clercq.

Het publiek langs het parcours smult van het schouwspel.

Wanneer Average Rob enkele minuten na de winnaar voldaan over de streept bolt, duurt het niet lang voor hij hoort dat de interesse ook ver buiten Diegem immens was. "Ik arriveerde helemaal kapot en toen kwam er mij iemand van televisie zeggen dat er online 400.000 kijkers waren, die de servers hadden doen crashen. Holy shit! Dat had ik écht niet zien aankomen. Voor mij was het al geslaagd als er 5.000 mensen gekeken hadden." Toch kwam het succes ook niet helemaal onverwacht voor Average Rob. "In het buitenland deden sportwedstrijden met beroemdheden het al langer goed. Boksen, autoracen, voetbal ... Maar bij ons was er niks Belgisch genoeg waaraan iedereen wil meedoen én dat uitdagend genoeg is om de kijkers te boeien." "In het veldrijden zit die combinatie wel. (lacht) Zet enkele 'losers' op een crossparcours en je krijgt waanzinnig veel entertainment in een halfuur tijd. Het is ook leuk om je favoriete mensen bezig te zien in een totaal andere setting."

Obstakels en duo's

Alles aan de Turbo Cross smeekte om een bisnummer - je zou zot zijn om het niét te doen. "We kregen het hele jaar door aanbiedingen van organisatoren om bij hen te komen rijden", lacht Average Rob. "Maar eerst willen we iets uitbouwen in Diegem. Daarna zien we wel wat we ermee doen. Misschien komt er ooit een Turbo Cross-klassement met verschillende crossen?" Maar eerst editie 2.0, vanavond. En nu had de bedenker wél voldoende tijd om grondig na te denken over zijn concept en het naar eigen smaak te kruiden. Eerst en vooral groeide het aantal deelnemers van 18 naar 46 stuks. Twee bekende koppen - telkens een man en een vrouw - vormen een duo en leggen het parcours in estafettevorm af. Op de startlijst pronken tandems zoals Ender Scholtens - Ine Beyen en Bas Tietema - Puck Moonen. Het merendeel is bekend van online platformen en sociale media. "Traditionele gezichten uit de televisie- of muziekwereld waren nog altijd wat terughoudend om deel te nemen, terwijl digitale profielen makkelijk te overtuigen vielen. Op welke deelnemer ik het meest trots ben? (denkt even na) Enzo Knol! Dat is toch een beetje de Cristiano Ronaldo van YouTube - hij gaat al lang mee en blijft inspireren."

In tegenstelling tot vorig jaar wacht er straks ook een uniek parcours op de deelnemers, met acht speciaal toegevoegde obstakels. Van een 'Wall of Death' gaat het richting 'Red Bull Barriers' en vervolgens door een 'Boitbos'. "Het was leuk om aan iets te kunnen werken dat nu helemaal Average Rob en Turbo is", aldus de organisator. "De volledige ervaring moet speciaal worden. Zo komt er een coole ploegenvoorstelling met rook en lieten we mooie trofeeën maken."

De nieuwe trofeeën én het parcours van de Turbo Cross.

Spektakel en ambiance verzekerd, dus. Zonder de aanwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel durven sommigen zelfs te claimen dat de Turbo Cross hét hoogtepunt van de avond wordt. "In voorverkoop hebben we nu nog meer tickets verkocht dan vorig jaar", vertelt voorzitter Bosschaerts trots. "Voor het eerst hebben we zelfs een limiet op de capaciteit (25.000 fans, red.) moeten plaatsen uit veiligheidsoverwegingen." Average Rob glundert, maar is zelf ook de eerste om de Turbo Cross in het juiste perspectief te plaatsen. "Mijn respect voor veldrijders is enorm. Door de overmacht van Mathieu van der Poel denken sommigen dat de andere crossers geen topatleten zijn ... Compleet onterecht - mensen onderschatten hoe zwaar het is." "Kijk, met de Turbo Cross willen wij een nieuwe generatie naar het veldrijden lokken. Ik hoop dat iedereen weet dat we dit met de juiste bedoelingen doen. Voor mij is de cross zoals een pintje - iets dat in de Belgische cultuur ingebakken zit en waarop we fier mogen zijn. Dat wil ik promoten naar de wereld toe." Beloofd: de Sporza-servers zullen in turbomodus staan.