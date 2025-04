Waaiers in de Scheldeprijs? Geen sinecure, onze weervrouw voorspelt dit jaar een matige wind vanuit het noorden en noordoosten

113e Scheldeprijs

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat woensdag de Scheldeprijs op het programma.



Rond 13 uur vertrekken de deelnemers in Terneuzen voor 202,8 km koers. Vanuit Zeeland gaat het richting het oosten om in Essen de Belgische grens over te trekken. Via de Kempen koersen de renners richting Schoten voor de lokale lus en de finish.



Rond 17.15 uur weet je of Tim Merlier zichzelf opvolgt in de Churchillaan.