Luca Brecel haakt ziek af, roeier Ward Lemmelijn valt in: ontdek alle 46 deelnemers aan de Turbo Cross

Van influencers die samen miljoenen volgers tellen tot (ex-)sporters en heel wat bekende TV-gezichten. 23 bekende duo's gaan vanavond de strijd aan in Diegem in de Turbo Cross. Snookerspeler Luca Brecel moest wel ziek afhaken, roeier Ward Lemmelijn vormt nu een duo met Linde Merckpoel. Tv-kok Loïc Van Impe neemt de plek in van Lawrence Naesen. Bekijk hieronder alle namen die Average Rob optrommelde.