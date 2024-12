Duitser draait Belgen een loer op Kerstjumping in Mechelen

Met een miniem verschil heeft de Duitser Hans-Dieter Dreher de Wereldbekermanche jumping in Mechelen op zijn naam geschreven. Met zijn paard Vestmalle des Cotis sprong hij net iets sneller dan de Belgische ruiters Gilles Thomas en Pieter Devos. Grégory Wathelet eindigde op de 4e plaats.

Net als vorig jaar is het Duitsland boven op de kerstjumping in Mechelen. Na Christian Ahlmann was het deze keer Hans-Dieter Dreher die de sterkste barrage reed.

De Belgen deden er nochtans alles aan om de trofee in eigen huis te houden. Met z'n vijven hadden ze zich geplaatst voor de ontknoping van de Wereldbekermanche jumping.

Gilles Thomas, Pieter Devos, Grégory Wathelet en Olivier Philippaerts reden allemaal foutloos, maar Dreher liet de beste tijd noteren.

Met 36"14 ging hij 8 honderdsten harder dan Thomas en 12 dan Devos, die met een 9-jarig paard sprong.

"Ik ben zeer, zeer blij", reageerde Dreher. "Ik wist dat ik een snel paard heb en dat werkte prima voor dit fantastisch publiek."