Belgische dressuur kreeg boost door 5e plaats op Olympische Spelen: "We zitten echt in de lift"

De Nekkerhal in Mechelen is in deze eindejaarsperiode opnieuw het epicentrum van de paardensport in ons land. In België denkt men vaak enkel aan jumping, maar de 5e plaats op de Olympische Spelen van de Belgische dressuurploeg heeft iets in gang gezet. "Het heeft heel veel losgemaakt in de dressuur."

Het prachtige kasteel van Versailles was dit jaar het adembenemende decor voor de paardensport op de Olympische Spelen van Parijs. De Nekkerhal is geen Versailles, maar voor de Belgische dressuurruiters is het speciaal om voor eigen volk te mogen aantreden.

"Parijs was iets stressvoller, maar het blijft toch een thuiswedstrijd en de druk ligt toch altijd hoog voor de Belgen", zegt Domien Michiels. "Familie en vrienden die in Parijs waren, zijn er hier ook."

Dressuur is populairder dan ooit sinds de historische 5e plaats van de Belgen in Parijs. Dat is een boost voor de dressuursport in België, dat toch traditioneel een jumpingland is.

"Dat heeft heel veel losgemaakt in de dressuur, want waren eigenlijk niet gekend als dressuurland. Maar we zitten echt wel in de lift", zegt Flore De Winne, de beste Belgische op de Olympische Spelen in Parijs.

Zelf is De Winne niet aan het werk in Mechelen. De Belgisch kampioene verkocht na de Olympische Spelen haar toppaard en start nu een traject met een nieuw paard.

"We hebben de finale van de Wereldbeker gereden dit jaar, zijn Belgisch kampioen geworden en de Spelen waren de kers op de taart", zegt De Winne. "Dat schept wel een band. Ik heb hem met een heel klein hartje op de trailer gezet toen hij vertrok."