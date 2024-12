Niet te zien op beeld, maar Van der Poel liet Sweeck niet zomaar terugkeren: "Mijn zadel was afgebroken"

vr 27 december 2024 16:47

Een zadelbreuk, verkleumde handen en zelfs een terugkerende Wout van Aert. Toch was dit allemaal niet genoeg om Mathieu van der Poel van zijn vierde overwinning op een rij te houden in het veldrijden. Even leek Laurens Sweeck Van der Poel nog te verrassen toen hij vanuit de achtergrond terugkwam, maar ook daar had de wereldkampioen een verklaring voor. "Ik moest noodgedwongen wisselen", klonk het.

Het gedroomde duel met Wout van Aert hebben we niet gekregen, maar Mathieu van der Poel heeft in Loenhout toch hard moeten werken voor zijn vierde overwinning op rij. "Ja, het was een moeilijke wedstrijd vandaag. Misschien wel de lastigste die ik al gereden heb dit seizoen", pufte de wereldkampioen uit. Van Aert charmeerde in de beginfase nog met een kopstart, maar nog voordat de eerste ronde voorbij was, nam Van der Poel de leiding over. Toch bleven de verschillen lang klein. "In Loenhout kun je niet zomaar het verschil maken, en dat was ook dit jaar opnieuw het geval", doet Van der Poel zijn verhaal. "Eigenlijk is dit niet echt een parcours om alleen te rijden. Het is echt een leuk rondje, maar het is hier niet gemakkelijk om écht sneller te gaan dan iemand anders. Dan begin je vaak fouten te maken."

Het was eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat ik het echt fris vond op de fiets. Mathieu van der Poel