Charles De Ketelaere krijgt lof van coach en ploegmaats: "Hij had een magische avond en heeft ons gered"

ma 23 december 2024 08:03

Atalanta Bergamo was Charles De Ketelaere zondag dankbaar. Onze landgenoot bracht Atalanta eerst op gelijke hoogte én was beslissend met de 3-2 in de slotfase. Zijn coach en zijn ploegmaats zwaaiden met lof.

"Hij was buitengewoon tegen Empoli." De reactie van Atalanta-coach Gian Piero Gasperini vatte het mooi samen. Charles De Ketelaere bezorgde Atalanta de zege tegen Empoli en hield de club uit Bergamo zo bovenaan de stand in de Serie A. "We hebben afgezien vandaag", gaf De Ketelaere toe. "Maar telkens als we een tegenslag moesten incasseren, dan hadden we een reactie in huis. Dat is het kenmerk van een sterk team." Met zijn 2 goals loodste De Ketelaere Atalanta naar zijn 11e zege op een rij in de Serie A. "Dankzij deze zege wordt het een mooie kerst voor ons en voor de supporters."

Charles had een magische avond en heeft ons gered. Ademola Lookman