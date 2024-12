Andermaal de held van Atalanta: De Ketelaere trekt zijn ploeg in het slot over de streep met fraaie tweede goal

Charles De Ketelaere speelt dit seizoen de pannen van het dak, dat onderstreepte onze landgenoot vanavond nog maar eens. Met 2 goals was hij de grote held van Atalanta in de thuismatch tegen Empoli. Vooral bij zijn tweede was de ontlading enorm: kort voor affluiten forceerde CDK het helemaal alleen en schonk hij de competitieleider een nieuwe zege.