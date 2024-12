"Thorgan is aan het einde van een lange weg": maakt Hazard dit weekend eindelijk langverwachte comeback?

Anderlecht heeft er vlak voor de jaarwisseling opnieuw een troef bij. Thorgan Hazard staat op een zucht van zijn rentree na 8 slopende maanden revalidatie. "Of hij er vrijdag alweer bij is? Dat zou kunnen", prikkelde coach David Hubert de paars-witte fans.

"Ik hoop nog voor 2025 weer te kunnen spelen." Thorgan Hazard deed eind oktober zijn plannen al uit de doeken.

Een concrete datum was er toen nog niet. Maar na een eindeloze periode waarin de Rode Duivel moest revalideren, had hij wel weer een doel voor ogen.

Eindelijk, want de winger lag al sinds 14 april 2024 in de lappenmand. Hij scheurde in de Brusselse derby tegen Union de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Die periode ligt binnenkort helemaal in het verleden. Vandaag kwam coach David Hubert bij DAZN namelijk met hoopvol nieuws. "Thorgan is aan het einde van een lange weg en een lange revalidatie", klonk het.

"Ik denk dat hij al 8 maanden bezig is. Hij mikt zeker op een terugkeer in de ploeg. Wij als staf denken ook dat hij in de toekomst kan terugkeren in de ploeg. Hij ziet het einde van de tunnel."