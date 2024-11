Thorgan Hazard droomt al luidop van rentree na maandenlange blessure: "Ik hoop voor 2025 weer te spelen"

De ogen van de Anderlecht-fans beginnen al te fonkelen. Na een maandenlange blessure lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor Thorgan Hazard. Voor de bekermatch van paars-wit tegen Tubize-Braine vertelde Hazard dat hij hoopt nog voor 2025 weer te spelen. "Dat is in het beste scenario, anders wordt het januari."

Kan Anderlecht straks eindelijk weer rekenen op zijn vedette? Als we Thorgan Hazard mogen geloven, zit een terugkeer er in elk geval aan te komen.

Hazard scheurde in de Brusselse derby tegen Union op 14 april de voorste kruisband van zijn rechterknie. Een klap die hem intussen al meer dan een halfjaar aan de kant houdt.

Maar bij RTL Sports vertelde de flankaanvaller gisteren dat zijn wederoptreden nu echt wel nadert. "Er is nog geen precieze datum, maar het gaat de goeie kant op", vertelde hij.

"Ik denk dat ik binnen enkele weken de volledige trainingen met de groep zal kunnen hervatten. Dat is al iets en daar kijk ik naar uit, want het duurt nu al wel een hele tijd."

Hazard heeft ook een concreet doel voor ogen. "Ik hoop voor 2025 weer te spelen. Dat is in het beste scenario. Anders staat mijn rentree gepland in januari."

De Anderlecht-fans zullen hopen dat hij de ploeg dan weer aan het swingen krijgt. "Er zal in elk geval weer wat ervaring bijkomen als Jan en ik terug zijn", weet hij.

"Maar de jongens hebben bewezen dat ze wedstrijden kunnen winnen zonder ons. We zitten nu in een lastige periode, gelukkig volgen de matchen elkaar snel op. Het volstaat om 2 of 3 keer na elkaar te winnen en dan is de glimlach bij iedereen terug."

Zien we die glimlach nog voor de jaarwisseling ook weer bij Thorgan Hazard?