Luca Brecel verschalkt ook 3-voudig wereldkampioen Mark Williams en bereikt de finale in Saudi-Arabië

Luca Brecel heeft de finale gehaald op het Riyadh Snooker Championship in Saudi-Arabië. In de halve finales klopte hij de Welshman Mark Williams met 4-2.

Na zijn zege gisteren in de kwartfinales tegen huidig wereldkampioen Kyren Wilson nam Luca Brecel het op tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams.

De twee waren mekaar waard. Tot 2-2 ging het gelijk op, met winst in het 5e frame nam Brecel een optie op de zege.

Geen sinecure, want het 6e frame mondde uit in een partijtje armworstelen van drie kwartier. Nadat Brecel eindelijk de bruine bal had gepot, was het beklonken.

In de finale komt hij uit tegen Ronnie O'Sullivan of Mark Allen. De winnaar gaat naar huis met een cheque van 250.000 pond of 302.000 euro.

Als het O'Sullivan wordt, krijgen ze een heruitgave van de vorige finale in Riyad. In maart won O'Sullivan met 5-2 van Brecel.