Luca Brecel werkt zich - met een gelukje - voorbij wereldkampioen Kyren Wilson naar halve finales in Saudi-Arabië

Op het snookertoernooi van Riyad in Saudi-Arabië heeft Luca Brecel de halve finales bereikt. Hij won met 4-3 van 's werelds nummer 2 Kyren Wilson, de regerende wereldkampioen.

Vorige maand had Luca Brecel nog met 4-1 verloren van Kyren Wilson in Engeland. In Saudi-Arabië, op het toernooi met de gouden bal, ging het er spannender aan toe tegen de nummer 2 van de wereld.

Na een 2-0-voorsprong voor Wilson won Brecel 3 frames op een rij in het spelletje best-of-7. Wilson maakte nog 3-3 gelijk, maar in het 7e en beslissende frame sloeg Brecel weer toe.

Met een gelukje weliswaar. Bij 42-1 miste hij een eenvoudige rode bal.

Toch brak het hem niet zuur op, want Wilson sloeg het geschenk af. Hij kreeg zijn eerste zwarte bal niet gepot. Brecel was weer aan zet en maakte het deze keer wel af.

In de halve finales ontmoet Brecel de Engelsman Judd Trump of de Welshman Mark Williams.

Met zijn plaats bij de laatste 4 is hij al verzekerd van een cheque van 75.000 pond of 90.500 euro.