Onbegrip bij PSG voor straffeloosheid na zware fout op Donnarumma: "Ref beschermt de spelers niet"

do 19 december 2024 09:17

Donnarumma kreeg de studs van Singo vol in zijn gezicht.

In de Franse topper tussen Monaco en PSG heeft de Parijse doelman Gianluigi Donnarumma woensdag een ernstige blessure in zijn aangezicht opgelopen na een wilde actie van Monaco-speler Wilfried Singo. Die laatste verdiende volgens de scheidsrechter én de VAR geen rood, tot onbegrip van PSG. "De arbiters hebben één job: de spelers beschermen."

De topper tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain was woensdagavond nog geen kwartier ver, of Monaco-rechtsback Wilfried Singo pakte uit met een drieste actie. Met zijn studs vooruit ging hij voor de bal, maar het leer raakte hij niet. Het gezicht van PSG-doelman Gianluigi Donnarumma werd wél vol getroffen, met grote gevolgen. De Italiaanse doelman liep een gapende wonde op in zijn wang en werd na minutenlange verzorging vervangen. Opvallend: scheidsrechter François Leteixier - een man met behoorlijk wat adelbrieven - zag er geen fout in. Nog opvallender: ook de VAR vond het na het herbekijken van de beelden niet nodig om tussen te komen. Singo ontsnapte zo aan rood. PSG won de partij uiteindelijk met 2-4, maar na afloop werd er vooral gesproken over Donnarumma. "Hoe is het mogelijk dat zoiets niet rood is?", vroeg doelpuntenmaker Gonçalo Ramos zich luidop af.

In zo'n situatie geen rood trekken? Dat is wel heftig. Het beeld van Donnarumma was echt angstaanjagend. Marquinhos, aanvoerder PSG

"De scheidsrechter heeft één job: de spelers beschermen. Dat is ons aan het begin van het seizoen nog herhaaldelijk gezegd. Maar vandaag is dat absoluut niet gebeurd."

Eenzelfde geluid klonk bij PSG-aanvoerder Marquinhos . "Ik weet niet of de scheidsrechter slecht gepositioneerd was bij de fase, maar hij had altijd de VAR moeten aanspreken. Zij moeten de spelers beschermen."

"In zo'n situatie geen rood trekken? Dat is wel heftig. De scheidsrechter zei dat het een beweging was (van Singo) in de continuïteit van de actie ... Het beeld van Donnarumma was echt angstaanjagend."

Excuses van Singo