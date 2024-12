Is nieuwkomer Narvaez geheime wapen van UAE? "Droom van winst in kasseikoers en podium in de Ronde"

3 jaar geleden kwam Narvaez een eerste keer piepen in het Vlaamse voorjaar, door in Kuurne-Brussel-Kuurne bijna 80 km lang op avontuur te trekken met Mathieu van der Poel. "Ik bereid me eigenlijk elk jaar voor met het doel om Van der Poel en Van Aert te volgen in de kasseiklassiekers." Maar dat lukte de Ecuadoraan zelden. Een nieuwe ploeg, en wat voor één, moet soelaas bieden. "Als je Van der Poel en Van Aert niet in een man-tegen-mangevecht kan verslaan, kan het wel lukken als ploeg. Bij UAE beschikken we over een sterke kern voor de Vlaamse koersen. We kunnen dus (in de koersen zonder Pogacar) spelen met verschillende pionnen." Als Narvaez er 1 klassieker moet uitkiezen, dan is het de Ronde van Vlaanderen. "Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is om de Ronde ooit te winnen, maar het zal wel heel moeilijk worden. Met een podiumplek zou ik al heel tevreden zijn."

Narvaez is niet enkel een schattenjager in de klassiekers, maar ook in de grote rondes.



Denk maar aan zijn ritzege in de Giro vorig jaar, toen hij zijn toekomstige ploegmakker Pogacar in de openingsetappe klopte in een sprint met z'n drieën.



"Ik ben nog altijd heel trots dat ik die rit gewonnen heb en de roze trui mocht dragen", blikt Narvaez terug.



"We hadden die etappe al in december omcirkeld, omdat we wisten dat het profiel dat van een klassieker was."



Een kunstje dat Narvaez in 2025 niet zal kunnen overdoen in de Giro, want hij maakt in de plaats daarvan zijn debuut in de Tourploeg rond Pogacar.