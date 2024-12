KAA Gent krijgt zware opdracht tegen Real Betis in tussenronde Conference League

AA Gent heeft een zware dobber geloot in de tussenronde van de Conference League. In februari moet het twee keer tegen Real Betis kampen voor een plekje in de achtste finales.

Door de nederlaag tegen Larne is KAA Gent op plaats 17 geëindigd. Heidenheim uit de Bundesliga was een optie, maar Gent treft in de play-offs de nummer 15 uit de League Phase van de Conference League. Dat is Real Betis.

In eigen land staan de Spanjaarden momenteel op de 9e plek. Gent speelt op 13 februari eerst thuis tegen Real Betis, op 20 februari trekt het naar Sevilla.

Real Betis boekte drie zeges in de League Phase, maar verloor ook twee keer tegen Legia Warschau en de Tsjechische club Mlada Boleslav.

Als de Buffalo's die dubbele confrontatie overleven, wacht topfavoriet Chelsea of Vitoria Guimaraes uit Portugal.

Het mag duidelijk zijn: Gent heeft zichzelf écht geen cadeau gedaan met de nederlaag tegen Larne. Met een zege had het gewoon in de top 8 gestaan en kon het de tussenronde overslaan.