Cercle Brugge droomt van "memorabele" kwalificatie: "Geen Denkey meer? Het is niet dat we nu niet meer kunnen scoren"

wo 18 december 2024 17:41

Cercle Brugge is zijn scherpschutter kwijt.

Wordt het donderdag een historische avond voor Cercle Brugge? De top 8 in de League Phase van de Conference League ligt binnen handbereik. Basaksehir is de laatste horde. "Maar beide competities zijn even belangrijk", verwijst Hannes Van der Bruggen naar de mindere positie in de Jupiler Pro League.

Hannes Van der Bruggen noemt de sfeer bij Cercle Brugge "redelijk ontspannen" aan de vooravond van de laatste groepsmatch in de Conference League. Cercle is gastheer voor Basaksehir en maakt als huidige nummer 7 kans op de begeerde top 8, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 1/8e finales. "We hebben al geschiedenis geschreven. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus." "Maar we gaan heel graag voor de top 8. Dat is op zich al memorabel. En de 1/8e finale spreekt meer tot de verbeelding dan de League Phase." "We moeten er ontspannen naar toewerken en dat is het geval. Het gebeurt niet elk jaar dat Cercle Europees speelt en de top 8 zou onwaarschijnlijk zijn. Daar hadden we op voorhand niet van durven te dromen."

Kevin was betrouwbaar en was een garantie op goals. De andere jongens moeten nu opstaan en we zullen dat meer moeten verdelen. Hannes Van der Bruggen

Zo vlot het gaat in Europa, zo moeizaam gaat het in eigen land. Cercle staat pas 15e en dus is het toch een beetje hinken op 2 gedachten. "Het is een moeilijke balans", geeft Van der Bruggen toe. "Het is inderdaad zo dat de competitiematchen momenteel misschien net iets belangrijker zijn. Dat is een klein smetje op ons Europees avontuur. En voor mij zijn beide competities belangrijk." Met de exit van Kevin Denkey heeft Cercle een belangrijk wapen ingeleverd. "Ja, maar we doen gewoon voort. Het is niet dat er nu niemand nog een goal kan maken." "De andere spitsen zullen hun verantwoordelijkheid meer moeten nemen. Zijn brede schouders vallen weg. Kevin was betrouwbaar en was een garantie op goals. De andere jongens moeten nu opstaan en we zullen dat meer moeten verdelen."