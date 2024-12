Maaseik zet samenwerking met Nederlandse coach Guido Görtzen stop na mindere resultaten

Greenyard Maaseik zet zijn seizoen verder zonder coach Guido Görtzen. Dat maakte de volleybalclub vandaag zelf bekend. Maaseik staat na een minder seizoen voorlopig pas op plek 6 in de Lotto Volley League. "In de komende dagen zal de club met zorg en kalmte zoeken naar een geschikte oplossing", klinkt het.

De 3-0-nederlaag van afgelopen weekend op bezoek bij Menen was de druppel die de emmer deed overlopen. Maaseik besliste vandaag om de samenwerking met coach Guido Görtzen stop te zetten.

De Nederlander werd aan het begin van het seizoen aangesteld bij de Limburgers. "Een monument in het Nederlandse volleybal", omschreef Maaseik hem toen.

De 425-voudige international boekte inderdaad successen als speler en coach, maar kreeg de motor bij Maaseik dit seizoen niet aan de praat. De club staat voorlopig teleurstellend zesde.

"Vandaag is een moeilijke dag in de geschiedenis van VC GREENYARD Maaseik. In onderling overleg hebben de club en Guido Görtzen besloten om uit elkaar te gaan", postte de club nu op sociale media.

"Aan de gezamenlijke droom van Guido en de club komt een einde. We willen Guido bedanken voor zijn inzet, passie en onvoorwaardelijke betrokkenheid. We wensen hem het allerbeste in zijn carrière."

"De komende dagen zal de club met zorg en rust zoeken naar een passende oplossing. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we onze plaats tussen de beste teams verdienen, zowel nationaal als internationaal."