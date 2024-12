Ischialgie is opnieuw de kwelduivel van Eli Iserbyt: "Parcours zoals in Namen kan tot opflakkering leiden"

Een oud zeer duikt weer op bij Eli Iserbyt (27). Net nu de hoogdagen van de cross voor de deur staan, is de Belgische kampioen geveld door ischialgie. Voor Iserbyt klinkt de diagnose helaas bekend in de oren, maar wat is het probleem precies en hoe kan het euvel opgelost worden?

"Het is een gevoelszenuw en een motorische zenuw. Dat geeft pijn op de plaats zelf en kan uitstralen tot in het been, waardoor er krachtsverlies is."

Wat betekent dat in mensentaal? "Op sommige momenten ontstaat er te veel compressie of druk op de zenuwbaan", legt ploegdokter Frank De Winter uit.

Eli Iserbyt stapte gisteren hoofdschuddend af in Namen. Bij zijn ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal weten ze waar het schoentje knelt: Iserbyt is weer geveld door ischialgie.

Namen kan door de aard van de omloop dus een trigger geweest zijn. "Of de weersomstandigheden er ook iets mee te maken hebben? We weten uit het verleden dat koude en regen een impact hebben op Eli. Die zaken kunnen dus een rol spelen."

"Dat was toen grotendeels ontstaan door een andere zitpositie op zijn mountainbike en er is toen goed aan gewerkt, maar door bepaalde omstandigheden kan het terugkeren."

De klachten zijn dus duidelijk geïntensifieerd. Eli Iserbyt trekt vandaag naar het ziekenhuis waar nog extra controles worden uitgevoerd. "Natuurlijk is dit een opdoffer, maar Eli is mentaal sterk."

"We brengen alles in kaart en zullen gericht handelen. De eerste remedie is een beetje rust met oefeningen om die spier te ontspannen."

"Andere spieren rond de ruggengraat en onderrug willen we dan versterken met gecoördineerde bewegingen."

Stabiliteit in de spiergroepen krijgen is belangrijk, maar in deze periode van het jaar is dat allesbehalve evident.

"Natuurlijk heeft de accumulatie van de vele crossen er iets mee te maken. Eli rijdt bijna alles en skipt zelden of nooit een veldrit. De belasting moet altijd in verhouding staan tot de draagkracht."

Was er de voorbije weken op stage onder de zon dan geen last? "Een training is nog altijd iets anders dan een wedstrijd. Op stage gaat het over uithouding, in een cross krijg je intense en korte inspanningen."