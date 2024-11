Tottenham-doelman Vicario speelde tegen City uur lang met enkelbreuk, nu is hij meerdere maanden out

Een stuntzege met pijnlijke gevolgen voor Tottenham. Doelman Guglielmo Vicario blesseerde zich tijdens de 0-4-winst bij Manchester City aan zijn enkel. De Italiaan speelde de wedstrijd uit, maar ligt nu wel voor een stevige periode in de lappenmand. "Het is geen kwestie van weken, maar van meerdere maanden", bevestigde zijn coach Ange Postecoglou.

Met een enkelbreuk de 0 houden tegen Erling Braut Haaland en co? Het lijkt een onmogelijke opgave, maar de Italiaanse doelman Guglielmo Vicario flikte het afgelopen weekend.

In de eerste helft blesseerde hij zich bij een botsing. Vicario speelde daarna wel gewoon door en had zijn aandeel in de straffe 0-4-zege tegen Manchester City.

Maar achteraf werd al snel duidelijk dat de enkel van de Italiaan serieus geraakt was. Hij verliet al mankend het stadion en eerder deze week bevestigde Tottenham dat hij een enkelbreuk had opgelopen. Vicario ging meteen onder het mes.

"Het feit dat hij nog 60 minuten doorgespeeld heeft op dit niveau met een gebroken enkel, is heel opmerkelijk", oordeelde zijn trainer Ange Postecoglou vandaag op een persmoment.

Daarna volgde minder goed nieuws. "Zijn onbeschikbaarheid is geen kwestie van weken, maar van meerdere maanden. Hij is geopereerd en bij een operatie zijn er bepaalde termijnen die gerespecteerd moeten worden."

De Griekse Australiër gaf al aan dat hij zijn 36-jarige reservedoelman Fraser Forster de komende periode onder de lat zal posteren.