Werkte Oscar Garcia zelf zijn ontslag in de hand? "Hij had het niet naar zijn zin in Leuven"

Op papier een C4, in realiteit een verdoken vertrekwens? Peter Vandenbempt gaf in zijn wekelijkse analyse een inkijk in het vertrek van Oscar Garcia bij Leuven. De Spanjaard zou het allerminst naar zijn zin hebben bij de club en had al een droombestemming in gedachten. "Hij gaf enkele weken geleden al aan naar Bulgarije te willen vertrekken."

"Wij hebben een keuze gemaakt en dat hebben we duidelijk gemaakt aan de Raad van Bestuur. Maar daar hebben we een paar dagen op moeten wachten. Dat is de enige reden voor de timing."

Die uitleg gaf sportief directeur Gyorgy Csepregi gisteren bij het ontslag van Oscar Garcia vlak voor speeldag 15. Een opmerkelijk coachwissel bij OH Leuven, waar blijkbaar nog andere krachten in het spel waren.

"Blijkbaar zou de club Oscar Garcia zijn zin gegeven hebben", deelt Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse. "De coach gaf enkele weken geleden al aan dat hij naar Loedogorets in Bulgarije wilde vertrekken."

"Hij zou het niet naar zijn zin hebben in België en in Leuven. Dat kan ik moeilijk begrijpen. Als je naar Loedogorets wilt gaan, geef me dan toch maar Leuven", gaat de commentator voort.

"Maar de partijen vonden niet meteen een akkoord en Garcia bleef. Ondertussen heeft Loedogorets ook een andere trainer, dus is die "droombestemming" geen optie meer."