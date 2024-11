Max Verstappen pas 17e in tweede vrije training in Las Vegas: "Het lijkt alsof we op ijs rijden"

Werk aan de winkel voor Red Bull en Max Verstappen. In de tweede vrije training, waaruit lessen moesten worden getrokken voor de kwalificaties, eindigde de WK-leider maar 17e. "Het was glad", sakkerde de Nederlander.

"It's always sunny in Las Vegas." In de casinostad kun je in de souvenirshops zelfs T-shirts kopen met die opdruk.

De Formule 1 wil evenwel uitpakken met het nachtelijke decor van de stad, met de vele neonlichten. De F1-rijders moeten dan ook 's avonds in actie komen, wanneer de zon gezakt is en de temperatuur van het asfalt een fikse duik neemt.

En dat zorgt voor onvoorspelbare omstandigheden. Vooral bij Red Bull en Max Verstappen zijn het voorlopig donderwolken boven hun pitbox. De Nederlander werd 5e in de eerste en 17e in de tweede vrije training.

Aangezien die tweede oefensessie op hetzelfde tijdstip afgewerkt werd als de kwalificaties van morgen, zorgt dat voor kopzorgen bij de WK-leider. "Het was glad", zei de Nederlander op zijn website. In bocht 14 schoot de Red Bull zelfs even door bij het aanremmen.

"We hadden veel moeite om de banden te laten werken, vooral over één ronde. De snelheid over één rondje zit er nog erg ver naast vanwege de unieke condities hier, maar dat is voor iedereen hetzelfde. We moeten leren begrijpen wat we fout doen op dit moment. Voor mij is het of we op ijs rijden."

Lewis Hamilton had minder problemen, want de 7-voudige wereldkampioen sloot beide vrije trainingen af met de snelste tijd met zijn Mercedes. Ook voor Lando Norris (McLaren) gaat het vlot met een 3e en 2e plek.