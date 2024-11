Van het putdeksel naar de jackpot: 1 jaar later is het nu echt "Viva, Las Vegas!"

do 21 november 2024 09:48

Max Verstappen krijgt dit weekend een matchbal voor een vierde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1. Uitgerekend in Las Vegas kan hij zijn vierde kroontje claimen. Las Vegas, waar Verstappen vorig jaar nog bijzonder kritisch was en waar de teneur nu een bocht van 180 graden lijkt te hebben genomen.

Had je voor aanvang van dit seizoen een droomscenario aan Formule 1-eigenaar Liberty Media gevraagd, dan zou het wensbeeld vermoedelijk dicht bij het draaiboek van deze week gelegen hebben. Zondag kan Max Verstappen opnieuw wereldkampioen worden. Uitgerekend in Las Vegas, het paradepaardje van Liberty Media. En dat na de valse start van vorig jaar. In 2023 keerde de F1 na 40 jaar terug naar de feesthoofdstad van de Verenigde Staten. Maar die comeback ging gepaard met veel kinderziektes, groeipijnen, controverse en een ellenlange klachtenlijst. Vooraf was er al bijzonder veel wrevel door de ambitieuze plannen. Het dagelijkse leven werd grondig verstoord voor een evenement van amper 3 dagen. Monsterfiles door asfaltwerken, woekerprijzen bij restaurants en clubs en waanzinnig dure tickets voor wie het F1-spektakel echt van dichtbij wilde meemaken: was het stratencircuit in Las Vegas rond de befaamde Strip in de gokstad al die investeringen wel waard? Als klap op de vuurpijl ging het ook al grondig mis tijdens de eerste vrije training. Die moest stopgezet worden: de Ferrari van Carlos Sainz was tot stilstand gekomen op het stratencircuit nadat hij over een putdeksel was gereden.

Jackpot

De kritiek was dan ook oorverdovend. Bij de lokale bevolking én bij de rijders. Het showgehalte leek het duidelijk te winnen van de sportieve waarde. Al kantelde dat gevoel toch behoorlijk snel. Trok Verstappen nog een zuur gezicht toen hij met zijn collega's als een kermisattractie werd opgevoerd tijdens de plichtplegingen voor de race, dan zong hij vrolijk "Viva, Las Vegas!" nadat hij er zijn 18e zege van het seizoen geboekt had. Een jaar later zijn de geesten duidelijk gerijpt. "Ik begrijp waarom we hier zijn", vertelde Verstappen gisteren bij het aansnijden van de F1-week in Las Vegas. "Ik wil niet negatief zijn. Ik zie in hoe het allemaal werkt." Dat de tenenkrullende openingsceremonie is afgeslankt, zal hem tevreden stemmen. "Ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Ik zal niet zeggen dat dit mijn favoriete circuit is, maar dat is ook niet nodig. Vorig jaar hebben we hier een spannende race gezien en Las Vegas is natuurlijk een geweldige stad."

Ik begrijp waarom we hier zijn. Ik wil niet negatief zijn. Ik zie in hoe het allemaal werkt. Max Verstappen

Niet alleen Verstappen zelf, ook de lokale tegenstand lijkt de GP te hebben omarmd. Ondanks de scepsis leren studies namelijk dat de GP van 2023 een financiële voltreffer was. Meer nog: het F1-weekend was het meest lucratieve evenement in Las Vegas en bracht meer op dan de Super Bowl enkele maanden later. Ook bij lokale bedrijven en bij de inwoners is de kritiek geluwd. Met dank aan een betere communicatie, evenementen en zoethoudertjes op maat van de bevolking. "We voelen ons hier absoluut welkom en daarom willen we hen iets teruggeven", klinkt het bij de promotoren. Met goedkopere tickets en meer fanzones moet het F1-bezoek voor iederen een feest worden. En als Verstappen zondag op het podium bij de Bellagio-fonteinen staat te blinken, is het plaatje helemaal compleet.