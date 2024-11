De 0 die een 10 waard is: Pierre Gasly kostte Alpine na 21 (!) races nog geen eurocent aan schade

Die onverhoopte buit katapulteerde Alpine naar de 6e plaats in het constructeurskampioenschap. Geen onbelangrijk detail, want hoe hoger je klimt op de ladder, hoe meer centen je verdient.

Het is een persoonlijk doel geworden, maar het is ook gewoon belangrijk voor ons budget en voor de verdere ontwikkeling van onze wagen.

Gasly is nog amper of niet betrokken geraakt bij een incident in de vorige 21 races. Of hij is er alleszins in geslaagd om geen brokken te maken en om geen schade op te lopen. Zelfs geen klapband.

0 euro aan schade, het is een statistiek waar zelfs de F1-freaks van opkijken. "Klopt", bevestigde de Fransman - 12e in de WK-tussenstand - zelf nog in Las Vegas. "Het is een fijne vaststelling."

Mocht Gasly zijn reeks nog 3 GP's in stand houden, dan is hij de eerste full time-rijder die een volledig seizoen draait zonder brokken. "Dat is een persoonlijk doel, maar het is ook gewoon belangrijk voor ons budget en voor de verdere ontwikkeling van onze wagen."

Voor wie het zich zou afvragen: koploper - in negatieve zin dus - is Sergio Perez. Hij is de brokkenpiloot van het seizoen met een kostenplaatje van ruim 4,5 miljoen euro voor Red Bull.