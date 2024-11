Tsunoda pas "na uren discussie" binnengelaten in VS: "Door mijn pyjama zag ik er niet echt een F1-rijder uit"

Voor Yuki Tsunoda was zijn GP van Las Vegas bijna geëindigd om de luchthaven. De 24-jarige F1-rijder van RB werd pas na uren ondervragingen binnengelaten in de Verenigde Staten.

Met races in Miami en Texas raakte Yuki Tsunoda dit jaar al twee keer probleemloos in de Verenigde Staten, maar in Las Vegas gingen blijkbaar plots alarmbellen af.

De Japanner werd uren ondervraagd op de luchthaven. "Gelukkig lieten ze me wel binnen na enkele discussies", zei hij. "Of eigenlijk, uren discussie. Ik werd bijna weer naar huis gestuurd, maar gelukkig ben ik hier nu."

Wat was dan het probleem? Tsunoda moet niet lang zoeken naar een verklaring. "Ik had een pyjama aan, dus misschien zag ik er niet echt uit als een F1-rijder", lacht hij.

Tsunoda staat momenteel 11e in het WK-klassement. In 21 races eindigde hij al 8 keer in de top 10.