Belgische federatie bevestigt selectie van 30 namen voor EK veldlopen in Turkije

Na het BK van afgelopen zondag stonden de Belgische namen voor het EK veldlopen al zo goed als vast, nu heeft de Belgische federatie de selectie ook bevestigd. Dertig namen trekken naar Antalya in Turkije voor het EK op 8 december.

Kersvers Belgisch kampioen Isaac Kimeli is een van de 4 Belgische elitemannen op het EK. Hij krijgt gezelschap van John Heymans, Robin Hendrix en Nicolaï Saké.

Kimeli kroonde zich in 2016 tot Europees kampioen bij de beloften en stond bij de elite al twee keer op het podium. In 2018 greep hij zilver, in 2022 brons.

Bij de vrouwen verdedigen Belgisch kampioene Jana Van Lent, Lisa Rooms, Victoria Warpy en Roxane Cleppe de Belgische eer.

Eline Dalemans, Mariska Parewyck, Tibaut Vandelannoote en Ziad Audah lopen de gemengde aflossing.