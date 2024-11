"Ik heb veel naar Wout van Aert gekeken": Isaac Kimeli doet het verhaal van onmogelijke inhaalrace op BK veldlopen

ma 18 november 2024 11:35

De inhaalrace van zijn leven. Isaac "Houdini" Kimeli kroonde zich zondag tot Belgisch kampioen veldlopen. Logisch, zou je denken? Toch was dat allerminst een sinecure. De topfavoriet kwam in het absolute begin ten val en moest vanaf de allerlaatste positie vertrekken. "Ik was toch even ferm in paniek", vertelde Kimeli - die gelukkig een goed voorbeeld had.

Zo slecht als het BK veldlopen voor topfavoriet Isaac Kimeli begon, zo mooi eindigde het ook. Na amper enkele meters kwam de Belgische loper al ten val, zo werd hij helemaal teruggeslagen naar de allerlaatste plaats. "Ik was toch even in paniek", deed Kimeli na het kampioenschap zijn verhaal. "Maar ik heb veel veldrijden gekeken met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Die blijven ook rustig wanneer hun ketting kapot is, hé."

Ik heb wel moeten overgeven na de finish. Isaac Kimeli

Al leek de inhaalrace toch steeds meer op een "mission impossible" voor de olympiër. "Op een bepaald moment dacht ik dat het echt niet meer zou lukken, zeker wanneer John (Heymans, red.) en Ruben (Querinjean, red.) gingen versnellen aan de leiding." "Maar aan opgeven dacht Kimeli nooit. "Neen, ik nam me gewoon voor om die vierde plaats nog te halen, zodat ik me kon plaatsen voor het EK. Dat was het grootste doel." Toch zou het daarbij niet blijven voor Kimeli, die vanuit de achtergrond plots opdoemde aan de leiding. "Ik kwam naast John en zag dat hij bleef meelopen, toen probeerde ik nog te versnellen. Na tien meter zag ik dat het toch voor de overwinning was vandaag."

Gouden droom

Vooraf noemde zijn conculega John Heymans hem nog de GOAT van het veldlopen. Een status die Kimeli dus wat extra in de verf zette dit weekend. "Ik heb al elk jaar laten zien dat ik er in het crossen sta, maar ik was toch niet zeker over mijn vorm vandaag. Ik had wel een goede trainingsperiode achter de rug in Kenia, maar je weet nooit hoe het in een wedstrijd zal lopen. Ondanks die val heb ik er dus toch een goed gevoel aan overgehouden." "Ik heb wel moeten overgeven na de finish", lachte hij nog (groen). In Kenia trainde Kimeli alvast samen met toppers als Ingebrigtsen, concurrenten voor het EK waarvoor hij zich kon plaatsen. Is een medaille met deze bloedvorm opnieuw mogelijk? "Elke keer droom ik van het goud en ook deze keer zal ik er alles aan doen om dat doel te behalen", klonk hij strijdvaardig.