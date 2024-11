Isaac Kimeli (ondanks val) en Jana Van Lent slepen de Belgische titels veldlopen in de wacht

Het BK was ook het kwalificatiemoment voor het EK veldlopen van 8 december in Antalya. Naast Kimeli en Heymans mogen ook nummer 4 Robin Hendrix en nummer 5 Nicolaï Saké mee naar Turkije.

Bij de vrouwen was er minder spanning. Jana Van Lent demonstreerde en won met een ruime marge voor Lisa Rooms en Victoria Warpy. Het is de eerste titel voor Van Lent.

"Op training voelde ik wel dat het goed zat, maar niet zo goed", vertelde Van Lent. "Als ik de resultaten van mijn concurrenten zag, dacht ik dat ik dat niet kon."

"In mijn hoofd was ik een niveautje minder dan de top vier. Die leek mij daarom al heel moeilijk, maar een ruime overwinning, dat had ik nooit van mijn leven gedacht. Dit is ver boven verwachting."

"Ik hoopte echt gewoon om in de top vier te eindigen en pas toen ik alleen was, begon ik aan de Belgische titel te denken. Ik ben heel blij."

Roxane Cleppe eindigde buiten de medailles, maar mag ook mee naar het EK in Turkije.

Elise Vanderelst was vijfde, ook titelverdedigster Chloé Herbiet ontgoochelde met een zesde plaats. Zij mogen dus niet mee naar het EK.