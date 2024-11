Speelt Rafael Nadal wel of niet tijdens afscheid in Daviscup? "Een ideaal einde zie je enkel in Amerikaanse films"

ma 18 november 2024 11:29

Speelt hij of wordt het een afscheid als toeschouwer en supporter? Rafael Nadal (38) vat dinsdag met Spanje de finaleweek aan van de Daviscup. Het is meteen de laatste competitie in de carrière van de tenniskampioen. Maar of hij zal spelen, is aan de vooravond van de kwartfinale tegen Nederland nog niet duidelijk.

Na de vele formuleveranderingen heeft de Daviscup de voorbije jaren wat van zijn pluimen verloren, maar deze finaleweek krijgt sowieso een emotioneel randje. In Malaga zwaait Rafael Nadal deze week af. De 22-voudige grandslamwinnaar wordt in de herfst van zijn carrière achtervolgd door blessureleed en heeft zijn einddatum geprikt. Dat doet Nadal dus voor eigen volk in de finaleweek van de Daviscup. Dinsdag neemt Spanje het in de kwartfinales op tegen Nederland. Vrijdag worden de halve finales gespeeld, zondag de finale. Maar zal Nadal überhaupt nog op het terrein te bewonderen zijn? Hoe voelen de trainingen aan en is hij fit om te spelen? "Dat zijn vragen voor onze kapitein", speelde Nadal de hete aardappel door aan David Ferrer. "Dat weet ik nog niet", antwoordde de Spaanse coach. "Momenteel heb ik nog niet beslist wie er morgen zal spelen."

Rafael Nadal met Carlos Alcaraz.

Ik geniet van deze week. Ik probeer niet te veel aandacht te schenken aan mijn afscheid. Maar er zal inderdaad veel veranderen in mijn leven na deze week. Rafael Nadal

"Ik ben niet hier voor mijn pensioen", vulde Nadal zelf aan. "Ik ben hier om de ploeg aan de zege te helpen. Maar ik weet niet of ik zelf zal spelen." "Dit is mijn laatste week in een teamcompetitie en het belangrijkste is dat wij winnen. De emoties zullen later wel volgen." "Ik geniet van deze week. Ik probeer niet te veel aandacht te schenken aan mijn afscheid. Maar er zal inderdaad veel veranderen in mijn leven na deze week." Nadal speelde sinds de Spelen in Parijs niet meer. Hij heeft zijn lot aanvaard. "Het heeft geen zin om te blijven gaan terwijl ik weet dat mijn lichaam niet het niveau haalt dat ik wil bereiken om competitief te zijn." "Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid op deze ontmoeting. Als je niet veel speelt, dan is het moeilijk om consistent te blijven. Maar er is elke dag verbetering. Daar geloof ik in."

Amerikaanse films

Door de fysieke mankementen en de twijfel over zijn speelkansen lijkt dit toch een beetje een afscheid in mineur. Of niet? Nadal: "Een ideaal einde bestaat niet. Dat zie je normaal enkel in Amerikaanse films. Mijn mooiste herinnering aan deze week zou zijn dat we samen winnen." Maar uiteraard zal het Spaanse tennisicoon niet zomaar worden uitgewuifd. Onder meer Novak Djokovic en Roger Federer worden in Malaga verwacht voor een hommage. "We bereiden iets speciaals voor", verzekert de organisatie. "We willen Rafa in de bloemetjes zetten voor zijn carrière en zijn nalatenschap."