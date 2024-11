De "ideale bondscoach" in Angelo De Clercq: "Hij moet het respect bij de renners te pakken krijgen"

"Hij zal zijn keuzes neutraal maken en het hoeft geen negatief verhaal te zijn dat hij de zoon is van iemand die verbonden is aan een team."

De Clercq senior zet mee de sportieve lijnen uit bij Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van onder meer Eli Iserbyt. "Hij is verstandig genoeg om daar boven te staan", oordeelt Sven Nys, teammanager van de Baloise Trek Lions.

De Clercq is 32 jaar en heeft als zoon van ex-prof Mario De Clercq het veldrijden met de paplepel meegekregen. Al zou die band met zijn vader en vooral de ploeg van zijn vader een stoorzender kunnen zijn.

Hij geeft het zelf grif toe: enkele jaren geleden had Angelo De Clercq niet durven te dromen dat hij eind 2024 bondscoach zou zijn van de Belgische veldrijders. "Al heb ik wel altijd ambitie gehad. Ik weet waar ik naartoe wil", schetst hij zijn persoonlijkheid.

Het zal belangrijk zijn dat hij de renners op één lijn krijgt en dat ze in hem geloven, want hij heeft niet veel bewezen als renner. Hij moet hun respect krijgen.

De Clercq heeft nog voor de ploeg van zijn vader en ploegmanager Jurgen Mettepenningen gekoerst en gewerkt. "Het is niet zo dat ik rechtstreeks van die ploeg nu bondscoach ben geworden."

"Ik ben er een 6-tal jaar geleden weggegaan. Er zit een lange periode tussen. Ik zie er geen probleem in."

Ploegbaas Mettepenningen gaf hem destijds als eerste een kans. "Hij was belofte bij ons, maar was niet bij de beteren. Angelo had toen wel al leiderskwaliteiten en ik wist vrij snel dat hij zijn werk beter kon doen als ploegleider."

De Clercq stelt dat communicatie belangrijk is, Mettepenningen typeert zijn ex-renner als "sterk in organisatie en planning".

