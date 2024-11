"Hoezo, het liep niet vandaag?": teleurgestelde Rode Duivels hekelen negativiteit na blamage tegen Israël

zo 17 november 2024 23:32

Opnieuw een pijnlijke avond voor de nationale ploeg. De Rode Duivels verslikten zich in Israël en leden zo nog maar eens een nederlaag. Toch proberen de protagonisten zich na de match op te trekken aan wat wél goed liep. "Want we zijn te negatief in ons land, daar heb ik een groot probleem mee", klonk het onder meer.

Verliezen tegen de nummer 81 van de wereld, dat was niet het plan waarmee de Rode Duivels naar Boedapest waren gereisd. Maar na alweer 90 flauwe minuten stond die pijnlijke 1-0 voor Israël wel op het bord. Toch wilden de Duivels het allemaal niet te somber inzien. Vooral Dodi Lukebakio begreep niet wat er zo slecht was aan de partij van vanavond. "Hoezo, het liep niet vandaag?", maakte hij zijn mening meteen duidelijk. "Israël stond met 5 achteraan en loerde duidelijk op de counter. Oké, misschien was het niet genoeg in vergelijking met vorige matchen. Maar als we hier winnen, dan spreken we niet op dezelfde manier." "Ik zou niet zeggen dat ik ontgoocheld ben, maar het is wel jamer dat we de match niet kunnen winnen. We weten wat we moeten doen: meer kansen creëren en afmaken."

We moeten de tijd krijgen, want die negativiteit straalt af op de jonge spelers. Dodi Lukebakio

Lukebakio vond het achteraf hoe dan ook onterecht dat de journalisten kritisch waren over de matige partij. "We zijn te negatief in ons land, daar heb ik een groot probleem mee", stelde hij. "We moeten elkaar meer steunen. Ook het vergelijken met de oude generatie helpt niet."

"Vandaag waren er veel geblesseerde spelers. We hebben ons best gedaan en kansen gehad, maar we hebben een fout gemaakt. Israël heeft niet gewonnen omdat het dat verdiende."

"Dit hoort erbij, we zijn een generatie aan het bouwen en dat vraagt tijd. We moeten de tijd krijgen, want die negativiteit straalt af op de jonge spelers. Dat moet stoppen. Wij willen ook dat het beter wordt, maar dat zal niet in één keer gebeuren."

Te veel druk

Een duidelijk statement van de vleugelspeler. En ook Ameen Al-Dakhil voelt de druk rond de nationale ploeg. "Bij de afwezigen zaten natuurlijk spelers die we zeker nodig hadden", opende hij. "Al kon het met deze ploeg zeker ook." "We moeten het gewoon een beetje tijd geven. De media leggen soms te veel druk op ons. Nochtans was niet de hele match negatief. Maar dat hoort bij het voetbal. Nu hebben we tijd tot in maart, dan gaan we heel mooie dingen tonen."

Vroeger konden we een wedstrijd beslissen met individuele flitsen, nu moeten we het meer van het collectief hebben. Koen Casteels

Koen Casteels kan als ervaren rot wel om met kritiek en zag vanuit zijn kooi waar het vandaag aan mankeerde. "We hadden veel balbezit, maar we waren niet gevaarlijk genoeg in de laatste 30 meter." "We moeten creatiever zijn en meer forceren om tot kansen te komen. Puur kwalitatief hebben wij een betere ploeg dan Israël, maar het is niet altijd simpel om uit te leggen waaraan het ligt." "Vroeger konden we een wedstrijd beslissen met individuele flitsen, nu moeten we het meer van het collectief hebben. Het was ook geen makkelijke situatie met veel spelers die nog niet met de coach gewerkt hadden."

Scherpe kapitein