VIDEO - Mike Tyson gooit olie op het vuur door Jake Paul mep te verkopen bij weging: "Het praten is voorbij"

Is het sport of toch vooral show? Die vraag probeerden we gisteren al te beantwoorden in Sporza Daily.

Vast staat dat de bokskamp tussen de legendarische Mike Tyson, 58 intussen, en YouTube-ster Jake Paul goed gecommercialiseerd wordt. Dat kan ook moeilijk anders, wanneer streamingreus Netflix de kamp live uitzendt.

Ook in de aanloop naar het gevecht, dat komende nacht plaatsvindt in Texas, hebben de twee boksers voor spektakel gezorgd. Bij de weging verkocht Mike Tyson zijn tegenstander een mep in het gezicht. "Het praten is voorbij", snoefde de voormalige wereldkampioen.

Of de klap spontaan gebeurde of in scène gezet was om nog wat meer aandacht te genereren, laten we in het midden. Maar "slachtoffer" Jake Paul reageerde alvast laconiek op de plaagstoot van Tyson.

"Hij is boos. Een klein boos elfje is hij. En hij slaat als een watje", klonk het. Om er dan vastberaden aan toe te voegen: "Nu is het persoonlijk. Nu moet hij eraan."