Mike Tyson versus Jake Paul: primeert de show boven de sport? "Een grote kampioen tegen veredelde amateur"

do 14 november 2024 18:17

Het wordt een van de meest gehypete bokskampen van de voorbije jaren: levende legende Mike Tyson stapt vrijdagnacht in de ring tegen Jake Paul. Een 58-jarige boksgrootheid tegen een 27-jarige influencer. Sporza Daily blikt vooruit op de kamp.

Wie is Jake Paul?

Jake Paul is een influencer die bij onze Noorderburen naast zijn social media-activiteiten ook bekend is als de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam. "Hij is eigenlijk samen met zijn broer Logan populair geworden door allerlei dingen online te doen", weet comedian en boksfanaat Alex Agnew. "Het zijn twee atletische jongens, die grappige en rare dingen deden op sociale media en daar veel geld mee verdiend hebben. Jake was altijd degene die veel fratsen uithaalden. En ze zijn ook allebei beginnen te boksen, net zoals veel andere influencers." Qua boksen is Jake Paul dus niet aan zijn proefstuk toe. "Hij is onder meer begonnen tegen een ex-NFL-speler, later volgden wat voormalige MMA-vechters. Dat is ook de kritiek die hij wel krijgt: ofwel kampt hij tegen oudere boksers ofwel tegen gasten die eigenlijk niet zoveel voorstellen als bokser."

Jake Paul heeft voor interesse in de sport gezorgd, maar bokspuristen vinden dat het om de verkeerde redenen is. Alex Agnew

Toch heeft Jake Paul een grote aanhang. "Hij heeft ook wel opnieuw voor wat interesse in de sport gezorgd", merkt Agnew. "Maar dat maakt de bokspuristen dan ook weer wat boos, omdat zij vinden dat het om de verkeerde redenen is." Zo'n bokspurist is Alain Van Driessche. Hij bekijkt het nuchter. "Voor mij is Jake Paul een bokser met 10 profwedstrijden op zijn palmares, waarvan hij er 9 gewonnen heeft." Is deze kamp dan een zegen of een zonde voor de sport? "Het is gewoon een evolutie die ik zie. Heel lang geleden heeft het zich ontwikkeld van spel naar sport, met welbepaalde regels. Nu is er een omgekeerde evolutie, opnieuw van sport naar spel. Je ziet het in andere sporten ook. En boksen ontsnapt er ook niet aan."

Waarom dit gevecht?

Waarom? Een simpele vraag met een simpel antwoord: het brengt geld in het laatje, ook voor Mike Tyson. "Zijn financiële toestand is niet meer wat het geweest is", weet Alain Van Driessche. "Hij krijgt hiervoor zo'n 20 miljoen dollar. Dat geld zal welgekomen zijn." Maar Van Driessche ziet ook nog een andere reden. "Ik denk dat hij het ringlicht moeilijk kan missen, zoals ook een Larry Holmes dat niet kon. Die heeft ook tot een stuk in de 50 gebokst." Waarom bokst Paul niet tegen iemand uit zijn eigen leeftijdscategorie? "Mike Tyson is een legende, dat is de reden. Wat hij ook doet, hij heeft toch maar mooi met Tyson in de ring gestaan."

Een boksliefhebber ziet liever een echte wedstrijd, tussen twee boksers van hetzelfde niveau. Oshin Derieuw

Heeft het boksen deze wedstrijd nodig? Olympisch boksster Oshin Derieuw hinkt op twee gedachten. "Er gaan enerzijds wel veel mensen naar deze kamp kijken. Het zorgt wel voor meer populariteit", meent ze. "Maar al die aandacht voor deze wedstrijd is voor een atleet niet leuk om te zien. Een boksliefhebber ziet ook liever een echte wedstrijd, tussen twee boksers van hetzelfde niveau." "Dit is eigenlijk een showwedstrijd tussen een veredelde amateurbokser, die door zijn vermogen kan gaan boksen tegen grote kampioenen of ex-kampioenen. Dat voelt wel dubbel."

Wie zal er winnen?

Mike Tyson is een van de allerbeste boksers in de geschiedenis, maar met zijn 58 wel al serieus op leeftijd. Maakt de 27-jarige Jake Paul een kans? "Ik denk dat Mike Tyson goed genoeg weet waarmee hij bezig is. Je mag ook niet onderschatten welke ringervaring hij heeft. Mike Tyson is ook een échte bokser. Jake Paul traint om er een te worden", zegt Oshin Derieuw. "Ik weet niet goed wat ik ervan moet verwachten. Ik vraag me af hoe we Jake Paul moeten inschatten. Is hij goed genoeg? Ik verwacht eigenlijk wel dat Tyson de overwinning zal binnenhalen, al dan niet met knock-out."

Ik ben wel overtuigd dat Jake Paul kan boksen. Wie zegt dat hij dat niet kan, verkoopt nonsens. Alex Agnew