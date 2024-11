Veelbelovende medaille: Alessia Corrao (22) verovert zilver op het EK judo voor beloften

Alessia Corrao heeft vrijdag zilver behaald op het EK judo voor beloften. De 22-jarige judoka uit Luik, die eerder al verschillende nationale en internationale prijzen won, moest in de finale van de categorie tot 63 kilogram haar meerdere erkennen in de Spaanse Laura Vazquez Fernandez, maar met zilver toont ze opnieuw haar potentieel op de tatami.

Alessia Corrao, momenteel 51e op de wereldranglijst, heeft op het EK judo voor beloften een nieuwe medaille beet.

Na een sterk parcours in Polen versloeg ze achtereenvolgens de Nederlandse Kamile Nalbat, de Kroatische Nina Simic en de Poolse Martyna Glubiak.

In de finale bleek alleen Vazquez Fernandez (53e op de wereldranglijst) net te sterk. Voor Corrao, die eerder dit jaar zevende werd op haar eerste Grand Slam-toernooi in Antalya, is het zilver opnieuw een bevestiging van haar opmars in de internationale judowereld.

Deny Altemirov, ook 22 jaar, greep net naast eremetaal in de klasse tot 66 kilogram. Na zeges tegen de Moldaviër Maxim Baltat en de Hongaar Balint Gombas, moest hij in de kwartfinales het onderspit delven voor de Georgiër Tengo Zirakashvili.

Winst in een herkansing tegen de Oostenrijker Marcus Auer leverde hem toch nog een kamp om brons op. Daarin bleek de Bulgaar Boyan Yotov te sterk.

Voor de andere Belgen zat het toernooi er snel op. Luna Verfaillie (-57 kg) ging er meteen uit tegen de Oekraïense Anastasiia Chyzhevska. Olivier Naert (-60 kg) verloor in de eerste ronde van de Pool Jakob Kurowski, Robbe Demets (-66 kg) in de tweede van de Israëliër Eran Fiks en Zelmkhan Batchaev (-73 kg) in de derde van de Nederlander Niels Thijssen.