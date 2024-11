Laurenzo Lapage, vader van Anderlecht-speler Amando, wordt ploegleider bij Astana

Met de 58-jarige Laurenzo Lapage haalt Astana-Qazaqstan iemand met heel wat ervaring in de wielerwereld binnen. Als ex-renner koerste hij jarenlang in het peloton en nadien was hij ook ploegleider, zoals recent bij Intermarché-Wanty.

"We kennen Laurenzo erg goed: hij is een ervaren en betrouwbare ploegleider met een uitstekende visie op de koers, maar ook een geweldige bestuurder en teamcoördinator", zegt Aleksandr Vinokoerov, General Manager van Astana-Qazaqstan.

Lapage moet met zijn rijke staat van dienst Kennaugh en Cataldo bijstaan, aldus Vinokoerov nog.

Lapage is overgiens de vader van de 20-jarige voetballer Amando Lapage, die onlangs debuteerde in het A-team van Anderlecht. Paars-wit bloed stroomt door de aderen van Amando Lapage, want zijn moeder is de dochter van Anderlecht-icoon Paul Van Himst.