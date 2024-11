Trotse opa, scheids met haast en verzoening in Brussel (?): deze beelden uit de JPL zag je nog niet

ma 4 november 2024 11:19

Heel wat sportieve, maar ook extra-sportieve hoogtepunten: dat was speeldag 13 in de Jupiler Pro League. Van een ereronde voor darter Mike De Decker tot een wel heel jonge omroeper bij Genk: deze beelden wilden wij jou niet onthouden.

Scheids met haast in Leuven

Moest hij dringend naar het toilet? Feit is wel dat scheidsrechter Bourdeaud'hui zo snel mogelijk een einde wilde maken aan de eerste helft tussen OH Leuven en Club Brugge. Na 44'55" besloot hij dat beide ploegen mochten gaan rusten.

Huldiging voor Mike De Decker

Voor de wedstrijd tussen KV Mechelen en Union werd darter Mike De Decker in de bloemetjes gezet. Hij won een paar weken geleden de World Grand Prix en mocht een ereronde maken Achter De Kazerne. Een schot in de roos werd de wedstrijd echter niet.

Besnik Hasi over Moris: "Samen pintje drinken"

Na de wedstrijd van Mechelen ging het vooral over het incident met Union-doelman Anthony Moris. Besnik Hasi veroordeelde na de wedstrijd het gedrag van de supporters en begroef de strijdbijl. "Als ik hem morgen tegenkom op straat in Brussel, dan zullen we een pintje gaan drinken", vertelde Hasi.

Een wel heel jonge omroeper bij Genk

Wat goed is, komt snel. Bij Genk lopen er op het veld veel jonge talenten rond, maar tegen Antwerp stond een andere jongen in de spotlight. Met de microfoon in de hand gaf hij heel enthousiast het beste van zichzelf als omroeper. Hij kwam als beste uit de bus na een reeks audities die de club zelf had georganiseerd.

Spektakel voor de wedstrijd in Anderlecht

Op het veld was er de afgelopen weken niet veel spektakel te zien voor de Anderlecht-supporters, maar voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk kregen ze wel een heuse lichtshow te zien. Geniet zelf even mee.

Kramp langs de kant

Tijdens de tweede helft lag het spel even stil in Anderlecht. Het waren niet de supporters die zich misdragen hadden, maar de kuit van de assistent-scheidsrechter die in kramp schoot. Hij kreeg eerst nog verzorging, maar moest toch gewisseld worden.

Trotse opa

In de bekerwedstrijd tegen Tubize-Braine mocht Amando Lapage zijn debuut al maken voor Anderlecht, maar tegen Kortrijk speelde hij voor het eerst voor de hoofdmacht van Anderlecht in bijzijn van zijn opa, Paul Van Himst. Vanuit de tribune zag de 4-voudige Gouden Schoen hoe zijn kleinzoon de 4-0-overwinning mee over de streep trok.

Iets geMist in Beerschot?