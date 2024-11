Amando Lapage, kleinzoon van Paul Van Himst, na Anderlecht-debuut: "Straks ga ik papi zeker bellen"

De bekerzege van Anderlecht bij amateurclub Tubize-Braine was er geen voor de geschiedenisboeken, maar voor één speler zal de match onvergetelijk blijven: jeugdproduct Amando Lapage maakte eindelijk zijn debuut. Opa Paul Van Himst zag (thuis voor tv) dat het goed was.

De naam Amando Lapage zong al enkele jaren rond in Anderlecht. Natuurlijk omdat hij de kleinzoon is van clublegende Paul Van Himst. Maar ook omdat Lapage sinds vorig seizoen een vaste waarde is bij de RSCA Futures, in de Challenger Pro League.



Een debuut in de hoofdmacht van Anderlecht zat er nog niet in. Tot de bekermatch tegen Tubize-Braine, enkele dagen voor zijn 20e verjaardag.



Bij een 0-3-stand mocht Lapage het veld betreden. "Ik speel al mijn hele leven voor Anderlecht, dan is debuteren voor de eerste ploeg het mooiste wat je kunt meemaken."

"Het is iets waar ik al lang op wacht. Toen ik aan het opwarmen was en de score 0-1 bleef, dacht ik: het zal niet voor vandaag zijn. Het is voor een trainer toch iets te spannend om een centrale verdediger bij die stand te laten debuteren."

"Maar toen het 0-3 werd, dacht ik dat het wel eens zover zou kunnen zijn. Het was het ideale moment."