Money time voor de Belgische beloften, bondscoach Gill Swerts hoopvol: "Deze groep kan om met de druk"

Nu is het echt alles of niets. Een tweeluik tegen Tsjechië beslist of de Belgische beloften komende zomer naar het EK gaan. Bondscoach Gill Swerts blikt - ondanks veel afwezigen - hoopvol vooruit: "Met deze inzet en kwaliteit maak ik mij geen zorgen."

Domenico Tedesco excuseerde zich bijna op zijn persconferentie.

De bondscoach besefte namelijk dat hij de Belgische beloften geen cadeau deed door enkele sleutelspelers te promoveren naar de Duivels. Maar dat onze U21 daardoor minder sterk voor de bak zullen komen vanavond in Leuven?



Trainer Gill Swerts zal de laatste zijn om dat te zeggen.

"Want in het verleden stonden er telkens andere spelers op wanneer er jongens doorschoven naar de A-ploeg", verzekert de bondscoach in de aanloop naar de heenmatch van het tweeluik tegen Tsjechië.

"Alles is trouwens in onderling overleg gebeurd. En als coach van de beloften van Antwerp heb ik nooit anders geweten dat de A-ploeg prioriteit krijgt. Bovendien was onze schaduwlijst breed genoeg. Ik maak me dus geen zorgen, we weten wat ons te doen staat."



Eén geselecteerde verdient wel een extra woordje uitleg: Kos Karetsas. Het 16-jarige goudhaantje viel eerst naast de selectie door "tactische redenen", maar mocht later toch opdraven.

"In de match tegen Hongarije misten we veel kansen", duidt Swerts. "Daarom kozen we nu om 4 centrumspitsen te selecteren. Ik heb Kos ook gebeld om die keuze te duiden. Maar nadat er spelers wegvielen, was het voor mij heel logisch om hem er weer bij te nemen. Hij deed het de vorige keer fantastisch en kan met zijn kwaliteiten een match openbreken."