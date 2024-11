Het EK halen is plots aartsmoeilijk: Belgische beloften kennen absolute baalavond tegen Tsjechië

RUST: 0-1

Zo dwalend de Rode Duivels gisteren begonnen, zo dominant waren de beloften in de beginfase van hun EK-barrageduel tegen Tsjechië. Met het dynamische en sterk voetballende middenveld Keita, Stroeykens en uitblinker Delorge voetbalden de youngsters van Swerts steeds vanonder de Tsjechische druk heen.



Alleen: heel veel kansen leverde dat niet op, al had vooral Stassin tot twee keer toe de kans om de logische 1-0 op het scorebord te zetten. In plaats daarvan werd het plots - en op de pijnlijkst mogelijke manier voor een doelman - 0-1 in het voordeel van de Tsjechen.