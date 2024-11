Kevin Denkey ontbreekt in selectie Cercle: "Hij kreeg toestemming om gesprekken over transfer te voeren"

Dan toch nog een transfer voor Kevin Denkey? De spits van Cercle Brugge ontbreekt in de wedstrijdselectie tegen Anderlecht. Hij kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren.

Zoek vandaag niet naar Kevin Denkey tegen Anderlecht.



De spits van Cercle Brugge zit niet in de selectie. "Hij kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren, waarbij zijn fysieke aanwezigheid vereist is", klonk het bij de club.



Denkey was vorig seizoen topschutter in de Jupiler Pro League en alles wees erop dat de goaltjesdief deze zomer zou vertrekken, maar ondanks heel wat interesse begon Denkey zijn jaargang gewoon bij groen-zwart.

Al lijkt er nu toch een transfer in de maak.