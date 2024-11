"Nu viel alles goed", glimlacht Union - Racing Genk: "Deze match verandert ons goede seizoen niet"

ma 11 november 2024 08:32

De rollen werden even omgedraaid. Het Dudenpark kirde nog eens van de pret zoals de voorbije seizoenen zo vaak gebeurd is, bij Racing Genk moesten ze even in de haren krabben. Union smeerde de leider een droge 4-0 aan.

Met zijn 1-0 na 4 minuten effende Loic Lapoussin het pad voor Union. De verloren zoon, lange tijd persona non grata, is helemaal terug van weggeweest. "Ik heb een sterk karakter, maar ik probeer altijd het beste van mijzelf te geven", vertelde de sterkhouder. "Ik ben blij voor mezelf én voor het team." "Dit is het beste antwoord dat ik zelf kon geven en ik ben blij met wat we hebben laten zien." "Of dit een kantelpunt voor ons kan zijn? Het was een perfecte match, ja, een collectieve prestatie."

De voorbije weken viel het dubbeltje meestal onze kant niet op, maar nu viel alles goed. We wisten dat het tij ooit wel zou keren. Sébastien Pocognoli (coach Union)

Sébastien Pocognoli gaf uitblinker Lapoussin de nodige complimenten. "Zijn klasse ontbrak de voorbije periode misschien." "Zijn creativiteit hebben we gemist. Maar om hier te geraken, is er hard gewerkt, ook zonder hem." "Het is beetje bij beetje gegroeid en hij bracht wat magie. Loic is op het juiste moment teruggekeerd." En dat resulteerde in een feestavond. "Onze zege is zeer verdiend. De voorbije weken viel het dubbeltje meestal onze kant niet op, maar nu viel alles goed. We wisten dat het tij ooit wel zou keren."

Loic Lapoussin was op dreef tegen Racing Genk.

Jour sans

KRC Genk zat dus aan de andere kant van de medaille. Joris Kayembe sprak over "un jour sans", een offday. "We waren met goeie bedoelingen begonnen, maar we slikken snel de 1-0. En Union was gewoon beter dan wij. Zo simpel is het." "Je kan niet alle matchen winnen en in deze match lag het een beetje aan alles en iedereen. 4 goals slikken, dat doet pijn, maar we proberen goed terug te keren na de break." "Uiteraard wil je niet op deze manier verliezen, maar het zet ons weer op onze plaats. We kunnen hier niets tegen inbrengen en moeten nu gewoon keihard werken."

We waren niet op de afspraak van bij het begin. Het zag er niet goed uit. Niemand was goed en dan is het normaal dat je verliest. Thorsten Fink (coach Racing Genk)