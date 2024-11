Was de ref Club Brugge goedgezind? Arsenal en Union ontsnapten eerder wel aan strafschop

"Een van de grootste blunders ooit." Zo werd de penaltyfout van Aston Villa in de Champions League genoemd, maar niet alle scheidsrechters struikelen erover. Arsenal en Union kwamen er eerder wel mee weg.

Union kwam vorig seizoen bijvoorbeeld goed weg toen Christian Burgess een uittrap van doelman Anthony Moris met zijn hand tegenhield. Scheidsrechter Laforge wees niet naar de stip. "Ik begrijp er niets van", zei Wesley Sonck toen in Extra Time.

Club Brugge nam de penalty in de Champions League alvast in dank aan, zeker omdat scheidsrechters er niet altijd voor naar de stip wijzen.

Was de scheidsrechter Club Brugge goedgezind? Of paste hij gewoon het voetbalreglement tot de letter toe?

Ligt het dan aan het niveau van de scheidsrechters in de Jupiler Pro League? Zeker niet, want ook in de Champions League leverde een gelijkaardige fase vorig seizoen geen penalty op.

Bij een 1-2-stand voor Bayern München passte Arsenal-keeper Raya een doeluittrap naar Gabriel, die het leer vervolgens prompt met de handen oppakte - vermoedend dat hij de uittrap voor zijn rekening moest nemen.

"Het is een penalty, oh my god!", klonk het bij een herhaling vol ongeloof op TNT Sports. "Hoe kan je dit nu niet fluiten?"