"Uit verband gespeeld": Britse pers ziet dat Club niet alleen won dankzij "een van de grootste blunders ooit"

do 7 november 2024 09:59

Club Brugge heeft zijn tweede overwinning in de Champions League beet, met dank aan een enorme blunder van Aston Villa. Maar ook de Britse pers gaf ootmoedig toe dat dat niet de enige sleutel tot succes was voor de Bruggelingen. "Ze waren beter, dynamischer en gevaarlijker."

The Guardian

"Precies 2 jaar na de eerste wedstrijd van Aston Villa onder Unai Emery, een 3-1-zege op Manchester United, is het de moeite waard om te onthouden hoe ver ze zijn gekomen. Maar daar zal de manager waarschijnlijk niet aan denken, afgaande op zijn afkeurende blik bij het doelpunt van Hans Vanaken."

"De ploeg van Emery werd uit verband gespeeld door Nicky Hayen en zijn team. Het zou verkeerd zijn om te suggereren dat Brugge alleen succes had dankzij die beslissing, die een abrupt einde maakte aan de perfecte reeks van Aston Villa in de Champions League."



De thuisploeg was beter, dynamischer en gevaarlijker. Aston Villa had moeite om door te dringen bij Brugge, waar de centrale verdedigers Joel Ordóñez en Brandon Mechele uitstekend waren en kracht en kalmte toonden."

The Sun

"Tyrone Mings zal zijn Champions League-debuut niet vergeten, voor de verkeerde redenen, na een van de grootste blunders ooit. Zo bleef Aston Villa achter met een gigantische kater in de bierhoofdstad van Europa."



"Aston Villa had nochtans redenen om vertrouwen te hebben. Het was ongeslagen in zijn vier vorige confrontaties met een Belgische ploeg en had de laatste drie partijen gewonnen met samengeteld 16-0."



"Dat moet doelman Simon Mignolet hebben doen schudden en beven, aangezien hij een doelpunt slikt om de 46 minuten in de Champions League, de slechtste statistiek van alle doelmannen met meer dan 2.500 speelminuten in het kampioenenbal."



"Emery had zelfs zoveel zelfvertrouwen dat hij Tyrone Mings zijn Champions League-debuut gunde, 15 maanden na zijn zware kruisbandblessure. Helaas had het een onverwachte averechtse uitwerking op hen allebei!"

The Mirror

"Ondanks de manier waarop de ommekeer van Brugge tot stand kwam, kan Emery weinig reden tot klagen hebben. Want in de bierhoofdstad van België was de prestatie duidelijk vlak."



"Ze kregen slechts één kans op doel in de eerste helft en waren niet veel feller na de rust, hoewel de manager al zijn wisselspelers gebruikte in een poging om leven te blazen in zijn glansloze ploeg." "Het was de afsluiter van een slechte week - de slechtste sinds hij iets meer dan twee jaar geleden aan het roer kwam."

The Athletic