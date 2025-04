Gewicht in kaas? Parijs-Camembert-winnaar Loockx verwijst dat naar rijk der fabelen: "Mensen hadden stukje gereserveerd"

Alle media (ook wijzelf) berichten al jarenlang dat de winnaar van Parijs-Camembert zijn gewicht in camembert uitgekeerd krijgt. Maar winnaar Lander Loockx heeft dat verhaal nu tot het rijk der fabelen verwezen. "Ik moest het stellen met 5 kleine doosjes camembert en een fles champagne."

"Mijn gsm ontplofte gisteren bijna. Niet alleen met gelukwensen, maar ook met berichtjes van mensen die een stukje camembert wilden reserveren."

Lander Loockx rekende zich gisteren al rijk na zijn eerste profzege in Parijs-Camembert.

De Belg van Unibet Tietema Rockets dacht dat hij met zijn triomf ook zijn gewicht in camembert had gewonnen.

"Dagenlang waren we er binnen de groep al over aan het grappen", doet Loockx zijn verhaal.

"We hadden vorig jaar al eens 500 kg zalm gewonnen in Noorwegen en nu gingen we vol voor de 70 kg camembert (het gewicht van Loockx)."