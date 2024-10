Villarreal en Valencia (tegen Real Madrid) stellen wedstrijden uit door overstromingen in de regio

In de regio rond Valencia is momenteel de noodtoestand afgekondigd. Hevige regenval heeft in het oosten en het zuiden van Spanje tot plotse overstromingen geleid. Dat heeft ook zijn effect op het plaatselijke voetbal. Onder meer Villarreal en Valencia hebben hun wedstrijd al uitgesteld.

De competitiewedstrijd in de Spaanse Liga tussen Valencia en Real Madrid, die zaterdag voorzien was, wordt uitgesteld als gevolg van het noodweer en de zware overstromingen in de regio. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF donderdag gemeld.

De wedstrijd tussen Villarreal, ten noorden van Valencia, en Rayo Vallecano, ook gepland voor zaterdag, is eveneens uitgesteld, aldus de Spaanse voetbalbond. Ook de voetbalwedstrijden op andere niveaus gaan dit weekend in het ernstig getroffen gebied niet door, net als vele andere sportevents.

De regio Valencia heeft te kampen met de ergste overstromingen in meer dan vijftig jaar die voor apocalyptische taferelen zorgen. De dodentol is intussen tot bijna honderd opgelopen en er zijn nog vele vermisten. De materiële schade is op sommige plekken enorm.