VIDEO - Yankees-fans sleuren baseball uit de handschoen van Dodgers-speler: "Nooit gezien"

Het was erop of eronder voor de New York Yankees in de 4e wedstrijd van de World Series, de finale van het seizoen in de Major League Baseball (MLB). De LA Dodgers hadden de eerste 3 matchen gewonnen en stonden zo op één zege van de titel.

In de eerste inning dachten twee Yankees-fans hun team een handje te helpen. En dat mag je vrij letterlijk te nemen: na een slag van Yankees-speler Gleyber Torres ving Mookie Betts van de Dodgers de bal vlak voor de tribunes.

De outfielder werd vervolgens door één fan bij de arm gegrepen, een andere toeschouwer sleurde de bal uit de handschoen van de Dodgers-speler. "Zoiets had ik nog nooit gezien", reageert Dodgers-pitcher Ben Casparius.

Torres werd alsnog out gegeven en voor de bewuste Yankees-supporters was het ook over en uit: zij werden prompt het stadion uitgezet.

New York won de wedstrijd uiteindelijk wel met 11-4 en vermeed op die manier een zogenoemde "clean sweep", een droge 4-0-nederlaag. De LA Dodgers leiden wel nog steeds met 3-1 in de World Series. Donderdag is de 5e wedstrijd in de MLB-finale, opnieuw in New York.