KV Mechelen neemt voor bekerduel met La Louvière grootste LED-scherm van Benelux in gebruik als nieuw scorebord

Supporters Achter de Kazerne zullen er niet kunnen naast kijken: het nieuwe scorebord van KV Mechelen is met 144 vierkante meter het grootste LED-scherm in de Benelux.

Voor de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen LA Louvière neemt KV Mechelen zijn nieuwe scorebord in gebruik. En dat is een fameuze upgrade in vergelijking met het vorige: van 8 vierkante meter naar liefst 144 vierkante meter. Daarmee beschikt KVM over het grootste LED-scherm in de Benelux.

"Met dit grote scherm willen we de sfeer en de ambiance waarvoor onze supporters zorgen nog wat versterken", zegt Billie Silverans van de marketingafdeling van KV Mechelen. "Het is een extra stukje fanbeleving waardoor het hier nog plezanter zal worden."

In eerste instantie zal het scorebord uiteraard vooral dienen om scores, opstellingen, doelpuntenmakers etc. te tonen. "Maar we hebben nog heel veel ideeën. Zodra alles wedstrijdklaar is, zullen we kijken wat we nog kunnen doen."