Benito Raman bevrijdt bibberend KV Mechelen in verlengingen uit greep van La Louvière

In de reguliere speeltijd miste hij nog twee grote kansen oog in oog met de doelman van La Louvière. Na een korte break was het wel prijs.

Benito Raman: "Ik ging twee keer alleen op de keeper af, de eerste pakte hij nog goed, de tweede moest ik maken. Dus ga ik niet met een supergoed gevoel naar huis, want ik heb mijn team 30 minuten extra voetbal bezorgd. Wel ben ik blij dat ik twee keer kan scoren. Ik scoor elke keer tegen La Louvière in de Beker, dat is wel een leuke statistiek. We hebben wel wat kansen laten liggen. Het is geen werkpunt, want we scoren tegenwoordig goed. Maar goed, we winnen. Dus op naar de volgende."