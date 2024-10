Met huldiging Toby Alderweireld als extraatje: Rode Duivels ontvangen Italië in uitverkocht stadion

Het belooft een feestelijke avond te worden voor Toby Alderweireld op 14 november. Die avond ontvangen de Rode Duivels koploper Italië in hun groep in de Nations League.



Om nog een (water)kans te maken om de Final Four te halen in die Nations League, moet er gewonnen worden. Dat hebben de supporters van de Duivels goed begrepen. Het Koning Boudewijnstadion is helemaal uitverkocht om de Rode Duivels aan te moedigen.



Zij zullen tijdens de rust ook toeschouwer zijn van de huldiging van Toby Alderweireld. De ex-Rode Duivel kwam tussen 2009 en 2022 127 keer in actie voor België. Ook zal het publiek verwend worden met een DJ-set van Henri PFR. Zowel voor de wedstrijd als tijdens de rust zal hij het stadion in vuur en vlam proberen zetten.



Lukt dat de Rode Duivels - zonder Kevin De Bruyne - ook?