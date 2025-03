Dan toch nog geen werken aan Tribune 2: Antwerp stelt afbraak twee weken uit, machines verlaten De Bosuil

Tribune 2 van het Antwerpse Bosuilstadion blijft dan toch nog iets langer staan. Normaal begon maandag de afbraak, maar in de loop van de dag liet Antwerp de aannemer de sloop uitstellen. De machines verlieten de site, een officiële reden voor het uitstel is nog niet bekend. De club gaat er wel van uit dat er over 2 weken effectief kan begonnen worden.