Toumani Camara en de Blazers krijgen in openingsmatch meteen een flinke optater van de Golden State Warriors

Ook bij de start van zijn tweede seizoen in de NBA mocht Toumani Camara in de basis beginnen bij Portland voor de match tegen de Golden State Warriors.

Zoals zo vaak kreeg onze landgenoot de opdracht om op de beste speler van de tegenpartij te verdedigen en bij de Warriors is dat uiteraard nog steeds Stephen Curry.

En de beste shotter aller tijden had het zeker niet onder de markt met de harde defense van Camara, die Curry eigenlijk een hele avond lang het leven zuur maakte. Zeker voor de rust kreeg de spelverdeler van de Warriors amper een bal gemaakt.

Maar de bezoekers zijn wel veel meer dan alleen Curry en onder meer nieuwkomer Buddy Hield en Andrew Wiggins namen het offensieve commando gretig over. Portland had geen antwoord op het aanvallende geweld van de Warriors, die met liefst 14 spelers roteerden.

In de 2e helft kon ook Steph Curry nog wat puntjes maken (17 in totaal) en zo werd het uiteindelijk nog een ferme nederlaag voor de Blazers: 104-139. Toumani Camara was goed voor 11 punten (2 driepunters), 6 rebounds, 4 assists en 2 steals in 30 minuten.